Viktor Gyökeres: 'Dünyanın en iyi forvetlerinden biriyim'

İsveçli gol makinesi Viktor Gyökeres, katıldığı bir röportajda kendisinin dünyanın en iyi forvetler arasında yer aldığını belirtti.



Kane, Lewandowski ve Haaland gibi dünyanın en iyi forvetleri arasında kendinizi nerede görüyorsunuz?





Gyökeres, bu soruya şu sözlerle yanıt verdi:





"Elbette, ben de onlardan biriyim. Tam olarak sıralamadaki yerimi belirlemek zor ama evet, artık onlarla aynı seviyedeyim diyebilirim. Onlar uzun yıllardır en üst seviyede oynayan ve kalitelerini fazlasıyla kanıtlamış olağanüstü futbolcular." sözlerini kullandı.

Henüz kendisinin en iyi halini görmediklerini belirten Gyökeres, "Benim açımdansa asıl görev, bu seviyeyi sezonlar boyunca sürdürebileceğimi göstermek. Sporting'de başardığım şeyi, eminim ki her yerde tekrar yapabilirim. Henüz Gyökeres'in en iyi halini görmediniz." dedi.



Arsenal'e transferi için anlaşamayan Sporting CP yönetimine kızan Gyökeres, yeni sezon öncesi hazırlık kampına katılmayacağını açıklamıştı. Londra ekibinin, İsveçli golcü için 65+15 milyon Euro'luk teklifine Sporting'in cevabı 75+15 milyon Euro olmuştu.



Gyökeres'in Portekiz ekibinde toplam 102 resmi maçta 95 gol ve 26 asisti bulunuyor.





