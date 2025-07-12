Altay Bayındır'a şans doğdu!

Manchester United'ta eleştiri oklarının devamlı hedefi haline gelen Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın başı bu kez de sakatlıkla dertte.



HAMSTRING SAKATLIĞI



Hamstring sakatlığı yaşayan Kamerunlu eldiven, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.



ALTAY'A ŞANS DOĞDU



Milli kaleci Altay Bayındır 2023 yılı yaz transfer döneminin sonlarında Fenerbahçe'den Manchester United'a, 5 milyon Euro ve %20 sonraki satıştan pay karşılığında transfer olmuştu. Ada'ya gittiği ilk günden beri düzenli forma şansı bulamayan Altay Bayındır, Manchester United formasıyla 11 maçta forma giydi.



AMORIM KARAR VERECEK



Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Andre Onana'nın bu sakatlığının ardından kaleci transferi konusunda karar verecek. Manchester United, yeni bir kaleci transferi yapmazsa Onana'nın sakatlığında Altay Bayındır'ın forma giymesi bekleniyor.