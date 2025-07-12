Galatasaray'dan Nijeryalı kaleci hamlesi!

Son olarak Afrika basını, Galatasaray'ın kaleye Osimhen'in vatandaşını transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.
CİMBOM'DAN OKOYE'YE KANCA
Panafricafootball'un haberine göre sarı-kırmızılı takım, Udinese forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı eldiven Maduka Okoye gündemine aldı.
15 MİLYON EURO
25 yaşındaki kaleci için Aslan'ın Udinese'ye şartlarını sorduğu ve İtalyan ekibinin de 15 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.
İNCELEME ALTINDA
Haberde, Maduka Okoye'nin Mart 2024'teki Lazio maçında yasa dışı bahise karıştığı gerekçesi ile inceleme altında olduğu da ifade edildi.
İtalyan ekibi Okoye'yi 2023 yılında 6 milyon Euro bedelle Watford'dan kadrosuna katmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Udinese forması ile 26 maça çıkan Okoye, kalesinde 40 gol görürken 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Nijerya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 25 yaşındaki isim, milli takımda toplam 18 maçta görev aldı.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Transfermarkt verilerine göre 7 milyon 500 bin Euro değeri bulunan Maduka Okoye'nin Udinese ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek
CİMBOM'DAN OKOYE'YE KANCA
Panafricafootball'un haberine göre sarı-kırmızılı takım, Udinese forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı eldiven Maduka Okoye gündemine aldı.
15 MİLYON EURO
25 yaşındaki kaleci için Aslan'ın Udinese'ye şartlarını sorduğu ve İtalyan ekibinin de 15 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.
İNCELEME ALTINDA
Haberde, Maduka Okoye'nin Mart 2024'teki Lazio maçında yasa dışı bahise karıştığı gerekçesi ile inceleme altında olduğu da ifade edildi.
İtalyan ekibi Okoye'yi 2023 yılında 6 milyon Euro bedelle Watford'dan kadrosuna katmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Udinese forması ile 26 maça çıkan Okoye, kalesinde 40 gol görürken 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Nijerya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 25 yaşındaki isim, milli takımda toplam 18 maçta görev aldı.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Transfermarkt verilerine göre 7 milyon 500 bin Euro değeri bulunan Maduka Okoye'nin Udinese ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek