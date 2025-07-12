12 Temmuz
Bodo/Glimt-Sandefjord
17:00
12 Temmuz
Fredrikstad-Molde
19:00
12 Temmuz
Flamengo-Sao Paulo
22:30
12 Temmuz
Internacional-Vitoria
22:30
13 Temmuz
Vasco da Gama-Botafogo RJ
00:30
13 Temmuz
Bahia-Atletico MG
03:00
12 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:30
12 Temmuz
FC Krasnodar-CSKA Moskova
18:00

Galatasaray'da sezonun ilk hazırlık maçı Ümraniyespor ile

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 12 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.

calendar 12 Temmuz 2025 09:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da sezonun ilk hazırlık maçı Ümraniyespor ile
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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı ekip, ilk sınavını Ümraniyespor karşısında verecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

MAÇI S SPORT PLUS'TAN İZLEMEK İÇİN TIKLA!


GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan ve riske edilmeyecek Mauro Icardi'nin yanı sıra özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un Ümraniyespor karşısında geçen sezon çok süre alan ve milli takımlara giden futbolculara forma vermesi beklenmiyor.

 

 
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