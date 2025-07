Down sendromlu cimnastikçi Selin Naz'ın hedefi, Avrupa'da madalya

- "Gelecek yıl birinci olmayı hedefliyoruz"

- "Hedefimize doğru gidiyoruz"

- "Altın madalya alacağına inanıyoruz"

Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Selin Naz Özcan, gelecek yıl Bulgaristan'da düzenlenecek aynı organizasyonda altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi Kubbe Cimnastik Salonu'nda, 12-13 Haziran'da gerçekleştirilen 2025 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 15 yaşındaki Selin Naz, çalışmalarına ara vermeden başladı.Down sendromlu cimnastikçi, gelecek yıl Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek 2026 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsünde yerini alabilmek için antrenörü Erkan Sert eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.Antalya'da 2023'te düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) cimnastikte 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğu bulunan Selin Naz, aynı başarıya Sofya'da da ulaşmak istiyor.Anne Dilek Özcan, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya alan kızıyla gurur duyduğunu söyledi.Kızının yeni başarılar için çalışmalara ara vermeden başladığını belirten Özcan,dedi.Özcan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.Antrenör Erkan Sert de Selin Naz'ın dünya şampiyonluğunun ardından disiplinli çalışmayla Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini anımsattı.Gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Sert, şu ifadeleri kullandı:Adana Elit Cimnastik Kulübü Başkanı Ali Rıza Kıyıksan da sporcuları Selin Naz'ı başarıları dolayısıyla tebrik etti.Selin Naz'ın istikrarlı bir şekilde çalışmalara devam ettiğinin altını çizen Kıyıksan,şeklinde konuştu.Kıyıksan, Selin Naz'ın yaptığı çalışmalar ve başarılarıyla çok sayıda çocuğa da örnek olduğunu sözlerine ekledi