Selçuk Şahin: 'Birçok şeyi Fenerbahçe sayesinde kazandım'

"FENERBAHÇE'Yİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUN?"

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile başlayan Selçuk Şahin, Fenerbahçe hakkında ve Eyüpspor'da uygulamak istediği oyun planıyla ilgili TRT Spor'a konuştu.Fenerbahçe sayesinde bir çok şey kazandığını belirten Şahin,dedi.Türk çalıştırıcı, Eyüpspor'dan teklif gelmesine dair,ifadelerini kullandı.Oyun planları hakkında bahseden Selçuk Şahin,sözlerini kullandı.Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'yi değerlendiren Şahin,şeklinde konuştu.