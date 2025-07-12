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Selçuk Şahin: "Birçok şeyi Fenerbahçe sayesinde kazandım"

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Fenerbahçe'nin kendisine kattıkları ve Eyüpspor'daki oyun planı hakkında konuştu.

calendar 12 Temmuz 2025 16:24
Fotoğraf: AA
Selçuk Şahin: 'Birçok şeyi Fenerbahçe sayesinde kazandım'
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Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile başlayan Selçuk Şahin, Fenerbahçe hakkında ve Eyüpspor'da uygulamak istediği oyun planıyla ilgili TRT Spor'a konuştu.

Fenerbahçe sayesinde bir çok şey kazandığını belirten Şahin, "Hayatımda sahip olduğum birçok şeyi Fenerbahçe sayesinde kazandım." dedi.

Türk çalıştırıcı, Eyüpspor'dan teklif gelmesine dair, "Teknik adamlık için uzun süredir hazırlık yapıyordum. Eyüpspor'dan teklif alınca bunun başlamak için doğru zaman olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.


Oyun planları hakkında bahseden Selçuk Şahin, "Net olarak söylemek gerekirse; topa sahip olan, topun kıymetini bilen ve oyunun her anında planı olan bir takım yaratacağız. Baskıya çok önem veriyorum. Sahanın her yerinde baskı kurabilecek, dinamik ve iyi oyunculardan oluşan bir ekip oluşturmayı hedefliyorum." sözlerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUN?"

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'yi değerlendiren Şahin, "Daha önde oynayan, pres gücü yüksek ve dinamik oyuncular tercih edilseydi oyun daha farklı olurdu." şeklinde konuştu.

 

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