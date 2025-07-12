Milli judocu Salih Yıldız'ın hedefi 2028 olimpiyatları!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda beşinci olan 24 yaşındaki milli judocu Salih Yıldız, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefliyor.Teknik direktör Mesut Kapan öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren Judo Milli Takımı kampında kadın ve erkeklerden oluşan 24 sporcu yer alıyor.2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda beşinci sırada yer alan Salih Yıldız, AA muhabirine, önümüzdeki dönemde yapılacak müsabakalara hazırlandıklarını ama asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi.Yaklaşık 13 yıldır judo ile ilgilendiğini dile getiren milli sporcu,dedi.Elde ettiği derecelerden bahseden Salih,diye konuştu.Milli judocu, hedefleri bulunduğunu vurgulayarak,ifadelerini kullandı.2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde ev sahibi ülkeden Fransız Luka Mkheidze'ye yenilerek finali kaçıran Salih Yıldız, bronz madalya maçını da kaybederek organizasyonu beşinci tamamlamıştı.