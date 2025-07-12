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Milli judocu Salih Yıldız'ın hedefi 2028 olimpiyatları!

Paris Olimpiyat Oyunları 5.'si Salih Yıldız, Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefliyor.

calendar 12 Temmuz 2025 15:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli judocu Salih Yıldız'ın hedefi 2028 olimpiyatları!
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda beşinci olan 24 yaşındaki milli judocu Salih Yıldız, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Teknik direktör Mesut Kapan öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren Judo Milli Takımı kampında kadın ve erkeklerden oluşan 24 sporcu yer alıyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda beşinci sırada yer alan Salih Yıldız, AA muhabirine, önümüzdeki dönemde yapılacak müsabakalara hazırlandıklarını ama asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi.


Yaklaşık 13 yıldır judo ile ilgilendiğini dile getiren milli sporcu, "Iğdırlıyım. Kuzenim judoya gidiyordu. Ben o zamanlar judonun ne olduğunu dahi bilmiyordum. 'Gelin, siz de yaparsınız' dedi. Onun teşvikiyle judo antrenmanlarına gitmeye başladım." dedi.

Elde ettiği derecelerden bahseden Salih, "Şu ana kadar Avrupa şampiyonluğum, dünya üçüncülüğüm ve olimpiyat beşinciliğim var. Grand slamlarda madalyalarım bulunuyor. Çok sayıda da Türkiye şampiyonluklarım var." diye konuştu.

Milli judocu, hedefleri bulunduğunu vurgulayarak, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kıl payı yenilerek beşinci oldum. Bir dahaki olimpiyatlarda inşallah bunu telafi edeceğim. Judoyu çok seviyorum. Hedefim 2028 Olimpiyat şampiyonluğu. Bunun için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde ev sahibi ülkeden Fransız Luka Mkheidze'ye yenilerek finali kaçıran Salih Yıldız, bronz madalya maçını da kaybederek organizasyonu beşinci tamamlamıştı.

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