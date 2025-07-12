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12 Temmuz
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Sadettin Saran'dan başkan adaylığı için hamle!

Sadettin Saran, başkan adayı olması için ulaşılması gereken 500 imzayı toplamaya başladı. İmza sayısı tamamlandıktan sonra başkan adaylığını resmi olarak açıklayacak.

calendar 12 Temmuz 2025 17:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan başkan adaylığı için hamle!
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Eylül ayında kongreye gidecek Fenerbahçe'de daha önce aday olacağını açıklayan Sadettin Saran'dan başkan adaylığı hamlesi geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sadettin Saran, başkan adayı olması için ulaşılması gereken 500 imzayı toplamaya başladı.

Saran, imza sayısı tamamlandıktan sonra başkan adaylığını resmi olarak açıklayacak.

Öte yandan Sadettin Saran, sosyal medya hesabından "Ne sabır ne süre! Söz Fenerbahçe." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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