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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!

Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü için 13 Temmuz Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenleyecek. Çocukluk hayalini gerçekleştiren milli yıldızın 10 numaralı forması satışa çıkıyor.

calendar 12 Temmuz 2025 13:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan Beşiktaş, özel bir imza töreni düzenleyecek.

Çocukluğundan beri Beşiktaşlı olan ve Benfica'ya "Beşiktaş'a gideceğim." diye rest çeken 24 yaşındaki milli futbolcu için, taraftarın önünde bir imza töreni yapılacak.

Beşiktaş Kulübü, 13 Temmuz Pazar günü Orkun Kökçü'ye Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.

Siyah-beyazlı yöneticiler, imza töreni öncesinde 10 numaralı Orkun Kökçü formalarının hazırlanması için talimat verdi. İmza töreni ve sonrasında rekor sayıda Orkun Kökçü formasının satılması planlanıyor.

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