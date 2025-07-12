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Felipe Augusto: "Trabzonspor benim için önemli bir fırsat"

Trabzon Uluslararası Havalimanı'na gelen Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto, transfer olma süreci ve oyun tarzı hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Temmuz 2025 15:57 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 16:34
Haber: Sabah
Felipe Augusto: 'Trabzonspor benim için önemli bir fırsat'
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Trabzonspor'un, Belçika ekibi Cercle Brugge'den yeni transferi Felipe Augusto, Trabzon'a geldi ve açıklamalarda bulundu.
 
Kimin oynayacağını Fatih Tekke'nin belirleyeceğini söyleyen Augusto, "Çocukken bile video oyunları oynarken, Trabzonspor'u biliyordum. Oyunlarda oynadığım kulüple ve oyuncularla beraber oynayacağım. Kimin oynayacağına Fatih Tekke karar verecek." dedi
 
Felipe Agusto, fiziksel özelliklerinden bahsederek, "Uzun boylu ve güçlü bir oyuncuyum! İkili mücadelelerde ayakta kalırım. Trabzonspor'a katkı sağlayacağım." ifadelerine yer verdi.
 
Transfer sürecini açıklayan golcü oyuncu, "Her şey çok hızlı gelişti diyebilirim. Kulübün bana olan ilgisi beni çok mutlu etti. Burayı da önemli bir fırsat olarak görüyorum kendi adıma." sözlerini kullandı.
 
Trabzonspor, bu transfer için Cercle Brugge ekibine 4.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Felipe Augusto, Bordo-mavililer ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
 
Cercle'ye geçen sezon Corinthians'tan transfer edilen Felipe Augusto, Belçika ekibinde 48 maçta süre buldu ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. 
 
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