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Trabzonspor'un genç duvarına İngiltere'den teklif!

Nottingham Forest, Trabzonspor'un genç stoperi Arseniy Batagov için 12 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Bordo-mavililer, Batagov için en az 17 milyon euro istiyor.

calendar 12 Temmuz 2025 13:22 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 13:26
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'un genç duvarına İngiltere'den teklif!
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Trabzonspor'un genç oyuncusu, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'in yakın takibinde.


İngiliz temsilcisi, son olarak Arseniy Batagov için Trabzonspor'a 12 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak yönetim bu rakamı düşük buldu.

Bordo-mavililer, Batagov için 17 milyon euro talep ederken, pazarlıklar sonucunda en fazla 2 milyon euro indirim yapmayı planlıyor. Aksi halde başarılı savunma oyuncusunun takımdan ayrılmasına izin verilmeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke de kulüp menfaatlerini karşılayacak bir teklif gelmemesi halinde kalmasını istiyor.

Ukraynalı stoper, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Zorya Luhansk'tan 1.8 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.
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