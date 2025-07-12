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Frankfurt'ta Ekitike bilmecesi!

Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike'yi Şampiyonlar Ligi için kadroda tutmak istiyor. Oyuncunun birçok talibi var.

calendar 12 Temmuz 2025 17:25 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 17:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Frankfurt'ta Ekitike bilmecesi!
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Önümüzdeki sezon Şampiyonlar ligi'nde mücadele edecek Eintracht Frankfurt'ta Ekitike bilinmezliği sürüyor. Kadrosunu Şampiyonlar Ligi için korumak isteyen Alman ekibi, Fransız oyuncunun takımdan ayrılmasını istemiyor.

TEKLİF GELMESİ MUHTEMEL

Florian Plettenberg'in haberine göre Frankfurt, her ne kadar oyuncunun ayrılmasını istemese de, planlarını ona göre yürütmek adına gelecek teklifleri bekliyor.


Oyuncu için belirlenen transfer tutarı 100 milyon Euro.

İNGİLİZLER DEVREDE

Liverpool'un forvet almak istediği biliniyor ve Ekitike, Merseyside ekibinin ilk adaylarından biri. Ayrıca Manchester United ve Newcastle United'ın da oyuncuya olan ilgisi devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Eintracht Frankfurt'ta oldukça formda geçiren Fransız futbolcu 42 maçta süre alırken 22 gol 12 asist kaydetti.

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