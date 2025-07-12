Frankfurt'ta Ekitike bilmecesi!

TEKLİF GELMESİ MUHTEMEL

İNGİLİZLER DEVREDE

SEZON PERFORMANSI

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar ligi'nde mücadele edecek Eintracht Frankfurt'ta Ekitike bilinmezliği sürüyor. Kadrosunu Şampiyonlar Ligi için korumak isteyen Alman ekibi, Fransız oyuncunun takımdan ayrılmasını istemiyor.Florian Plettenberg'in haberine göre Frankfurt, her ne kadar oyuncunun ayrılmasını istemese de, planlarını ona göre yürütmek adına gelecek teklifleri bekliyor.Oyuncu için belirlenen transfer tutarıLiverpool'un forvet almak istediği biliniyor ve Ekitike, Merseyside ekibinin ilk adaylarından biri. Ayrıca Manchester United ve Newcastle United'ın da oyuncuya olan ilgisi devam ediyor.Geçtiğimiz sezonu Eintracht Frankfurt'ta oldukça formda geçiren Fransız futbolcu