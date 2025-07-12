Trabzonspor'da Batista Mendy'nin alternatifi!

Yaz transfer döneminde doğru hamleler atan Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez'in transferi için ayrılığı bekliyor.
İspanyol orta saha oyuncusunun durumu Batista Mendy'ye bağlı. Fransız futbolcunun takımdan ayrılması durumunda Saul transferi hız kazanacak.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçiren 30 yaşındaki İspanyol futbolcu, La Liga'da 26 maçta forma giyerek 1 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı.
İspanyol orta saha oyuncusunun durumu Batista Mendy'ye bağlı. Fransız futbolcunun takımdan ayrılması durumunda Saul transferi hız kazanacak.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçiren 30 yaşındaki İspanyol futbolcu, La Liga'da 26 maçta forma giyerek 1 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı.