Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı

Beşiktaş, kadrosunu milli futbolcu Orkun Kökçü ile güçlendirdi. Siyah beyazlı kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan Orkun Kökçü, İstanbul'a geliyor.



Siyah beyazlılar, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı. Benfica, Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gitmesine izin verdi.



GELİŞ SAATİ AÇIKLANDI

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.