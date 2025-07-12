Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı

Beşiktaş, kadrosunu milli futbolcu Orkun Kökçü ile güçlendirdi. Siyah beyazlı kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan Orkun Kökçü, İstanbul'a geliyor.
Siyah beyazlılar, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı. Benfica, Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gitmesine izin verdi.
GELİŞ SAATİ AÇIKLANDI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, saat 08.15'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti ve 12:15'te Hollanda'ya ulaştı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak." denildi.
BEŞİKTAŞ'TAN KAP
Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır."
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.