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Beşiktaş'ın ikinci hazırlık maçındaki rakibi Admira Wacker

Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında 13 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de Admira Wacker ile karşılaşacak. Karşılaşma HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

calendar 12 Temmuz 2025 15:10
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın ikinci hazırlık maçındaki rakibi Admira Wacker
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Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka 13 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.



Hazırlık maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin tükendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı şöyle:

13 Temmuz Pazar:

18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba:

19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe:

19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

İkinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında sürdüren siyah-beyazlılar, ilk hazırlık karşılaşmasında St. Pölten'i 2-0 yenmişti.

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