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Trabzonspor, Puertas transferinde son aşamada

Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah ile pazarlıkları büyük ölçüde tamamlayan Trabzonspor, 26 yaşındaki Cameron Puertas'ı satın alma opsiyonlu olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.

calendar 12 Temmuz 2025 11:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Puertas transferinde son aşamada
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Transferde hızını artıran Trabzonspor, Wagner Pina, Paul Onuachu ve Felipe Augusto'nun ardından yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

Orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ta forma giyen Cameron Puertas için görüşmelerini sürdürüyor.

Önümüzdeki sezon ciddi bir maliyetle kadro kurmayı düşünen Al-Qadsiah'ın, İspanyol oyuncunun ayrılığına olumlu baktığı kaydedilirken kulüp yetkilileri, yapılan pazarlıklarda artık son aşamaya gelindiğini bildirdi.



FATİH TEKKE'NİN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Son dakikada bir pürüz çıkmaması halinde 26 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak kadroya katılacak. Ancak satın alma opsiyonu konusunda da görüşmeler sürüyor. Taraflar arasında opsiyon bedelinin netleştirilmesi halinde resmi imzalar atılacak. Puertas'tan özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin büyük bir beklenti içerisinde olduğu ve transfer süreciyle ilgili kulüpler arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiği gelen haberler arasında.

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