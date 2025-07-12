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Xabi Alonso, yeni stoper istiyor!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yeni bir stoper transferi yapmak istiyor.

calendar 12 Temmuz 2025 17:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Xabi Alonso, yeni stoper istiyor!
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Real Madrid, Dean Huijsen'in ardından bu yaz kadrosuna yeni bir stoper takviyesi gerçekleştirebilir.

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, stoperlerinin Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansından memnun kalmadı.

Mevcut stoperlerinin turnuvadaki performansından memnun olmayan İspanyol teknik adam, yeni bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

Real Madrid, bu yaz stopere bölgesine daha önce Bournemouth'tan Dean Huijsen takviyesi gerçekleştirmişti.

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