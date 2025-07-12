12 Temmuz
Bodo/Glimt-Sandefjord
1-015'
12 Temmuz
Fredrikstad-Molde
19:00
12 Temmuz
Flamengo-Sao Paulo
22:30
12 Temmuz
Internacional-Vitoria
22:30
13 Temmuz
Vasco da Gama-Botafogo RJ
00:30
13 Temmuz
Bahia-Atletico MG
03:00
12 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:30
12 Temmuz
FC Krasnodar-CSKA Moskova
18:00

Abdulkadir Parmak: "Hatayspor, Süper Lig takımıdır; yeniden hak ettiği yere çıkacağız"

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Abdulkadir Parmak, 1. Lig'in fiziksel mücadeleye dayalı yapısına dikkat çekerek, takımda güçlü bir birliktelik ve yüksek motivasyon olduğunu vurguladı.

calendar 12 Temmuz 2025 15:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Abdulkadir Parmak: 'Hatayspor, Süper Lig takımıdır; yeniden hak ettiği yere çıkacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Hatayspor'un futbolcusu Abdulkadir Parmak, 5 sezon sonra bir alt lige düştüklerini, geçmişe takılmadan yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan Hatayspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Abdulkadir Parmak, AA muhabirine, 1. Lig ve yeni sezon beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdulkadir, takımın istekli bir şekilde yeni sezon için çalıştığını, teknik heyet ve oyuncuların gerekli hazırlıkları yaptığını belirtti.



Kariyerinde birçok farklı liglerde mücadele ettiğini ifade eden Abdulkadir, "Profesyonel olarak 3, 2, 1 ve Süper Lig'de oynadım. 7 sezondur da Süper Lig'de oynuyordum. 1. Lig'i de biliyorum ve o zamanlar kanat oynuyordum. 1. Lig'de daha çok yoğun ve daha çok temaslı futbol oynanıyor. Fiziksel gücün çok iyi olması lazım. Süper Lig'de biraz daha teknik taktik işleri var ama 1. Lig'de öyle değil. 1. Lig tamamen fiziksel, tabii ki de oyun sistemimiz, tekniğimiz ve taktiğimiz olacak ama fiziksel olarak iyi olursak bence güzel şeyler yapabiliriz." diye konuştu.

Abdulkadir Parmak, takımdaki arkadaşlıkların iyi bir seviyede olduğunu anlatarak, "Neredeyse 1-1,5 sezondur aynı takımla oynuyoruz. Arkadaşlık çok güzel ve tecrübeli olarak Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Burak Yılmaz ve Kerim Alıcı var. Gençlere de yardımcı olmak istiyoruz, onlar bizden ne istiyorsa yardımcı oluyoruz. Takımdaşlık olarak gerçekten hiçbir şeye ihtiyaç yok çünkü çok iyi bir ortamımız var. Antrenmanlardan sonra da birlikteyiz. Harika bir ortamımız var ve bence bunun lige yansıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Hatayspor, Süper Lig takımıdır"

Bordo-beyazlı takımın Süper Lig'den bir alt lige düştüğünü hatırlatan Abdulkadir, "Hatayspor, Süper Lig takımıdır. 5 sezondur Süper Lig'deydi ama geçmişe takılıp kalmamamız gerekiyor. Bir an önce hak ettiği yere çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Abdulkadir Parmak, 1. Lig'de de yeterli kalitenin olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oynayacağımız statlar değişecek ve Süper Lig kalitesinde belki olmayacak ama çok güzel şehirler, takımlar var. 1. Lig şu an gerçekten çok kaliteli, Süper Lig bazında takımlar var. Aynı zamanda Süper Lig'den gelen takımlar var. Bence çok güzel bir lig ve çok çekişmeli bir sezon olacağını düşünüyorum. Çok güçlü kadroları olan takımlar var. Aslında iyi de para harcanıyor. Çok güzel bir sezon geçecek diye düşünüyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.