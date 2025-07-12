Fenerbahçe'yle kiralık sözleşmesi biten ve Juventus'a geri dönen Filip Kostic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İtalya'dan gelen haberlere göre Juventus, Sırp yıldızın sözleşmesini 2027'ye uzatmak istiyor ve kısa süre içinde Filip Kostic'le görüşmelere başlayacak.
Kostic, 2024-2025 sezonunda sarı-lacivertli formayı 35 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda ise 2 gol, 9 asistlik katkı sağladı.
İtalya'dan gelen haberlere göre Juventus, Sırp yıldızın sözleşmesini 2027'ye uzatmak istiyor ve kısa süre içinde Filip Kostic'le görüşmelere başlayacak.
Kostic, 2024-2025 sezonunda sarı-lacivertli formayı 35 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda ise 2 gol, 9 asistlik katkı sağladı.