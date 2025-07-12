Hakan Kutlu: 'Hedefimiz Vanspor'u Süper Lig'e çıkarmak'

'ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK'

'TAKVİYE YAPABİLİRİZ'

TARAFTARIMIZI İYİ TEMSİL EDECEĞİZ

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Vanspor FK yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de bin 800 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştiriyor.Doğu Anadolu temsilcisinin teknik direktörü Hakan Kutlu, kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Vanspor FK'nın başında görev yapacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Kutlu, "Biz de heyecanlıyız. Vanspor gibi Van şehri gibi tarihi olan bir kente geldiğimiz için heyecanlıyız. Kamp çalışmalarımıza başladık. Gerçekten çok iyi geçiyor. Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi bu anlamda Türkiye'nin önde gelen tesislerinden bir tanesi. Gerçekten güzel bir yer. Oyuncularımızın katılımından memnunuz. İnşallah burada çalıştığımızın karşılığını ligde alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.Hedefleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hakan Kutlu, "Vanspor'un ülke futbolunun en üst 2 liginden birinde olması çok önemli. Geçen sene güzel bir şampiyonluk yaşadılar. Hedefimiz şöyle; öncelikle yeni kurulan bir takım olacağız. Geçen seneden kalan 6-7 oyuncumuz ile devam ediyoruz. Onun üzerine de yeni transferler yapacağız. Bir uyum süreci olacaktır. Ama, biz bu uyum sürecini en kısa sürede atlatıp Vanspor'u öncelikle bu ligde tutup, ligde ilk 10 takım arasına sokup, daha sonra da play-offu kovalayabilirsek onu kovalama hedefimiz var. Bu yılı bir yapılanma yılı olarak görüyoruz. Ama, bu ligde oynayan her takımın öncelikli hedefi play-off içinde kalıp bir üst lige çıkmaktır. Bu hedefi de göz ardı etmiyoruz" ifadelerini kullandı.Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Kutlu, "Geçen sene şampiyonlukta katkısı olan oyuncuların birçoğu ile yolumuza devam ediyoruz. Kamp sürecinde onları değerlendireceğiz. Ligin başında da değerlendirmelerimiz olacak. Şu an için yaptığımız transferler bu ligin önemli oyuncuları. Geçmişinde bu ligdeki çoğu takıma büyük katkılar sunmuş oyuncular. Tabi ki transferlerimiz daha devam edecek. Ama, hazırlık maçlarında da oyuncularımızın gösterdiği performansa göre de nerelere transfer ihtiyacımız konusunda bize yol gösterici olacak. 2 ve 3'üncü maçtan sonra da belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. 2 etap kampımızı da Kayseri'de yapacağız. 3'üncü etap kampı daha netleşmedi" şeklinde konuştu.Vanspor FK'yı hak ettiği yere getireceklerini de dile getiren Hakan Kutlu, "Uzun yıllardır bu ligin hatta Süper Lig'in hasretini çeken bir şehir. Biz, bunun bilincinde ve farkındayız. Nerede çalıştığımızı, nereye hizmet ettiğimizi biliyoruz. Çok ateşli ve Van şehrinin Vanspor'a olan sevgisinin de ekibimle birlikte farkındayız. Onları çok iyi temsil edeceğimizi taraftarlarımız bilsinler. Bize güvensinler. İnşallah, bir yapılanma sürecinden sonra Vanspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkartmak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.