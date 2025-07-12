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Ankara Keçiörengücü, İshak Karaoğul'u açıkladı

Ankara Keçiörengücü, Boluspor'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İshak Karaoğul ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

calendar 12 Temmuz 2025 15:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ankara Keçiörengücü, İshak Karaoğul'u açıkladı
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Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İshak Karaoğul'u kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak geçen sezon Boluspor'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İshak Karaoğul ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İshak'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

 
 
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