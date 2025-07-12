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Trabzonspor'da Wooh seferberliği: Song'da devreye girdi!

Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Christopher Wooh için Fatih Tekke, oyuncuyla birebir görüşecek. Bu transfer için Trabzonspor'un eski oyuncusu Rigobert Song'da, oyuncuya olumlu referans verdi.

calendar 12 Temmuz 2025 10:30
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Wooh seferberliği: Song'da devreye girdi!
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Rennes forması giyen 23 yaşındaki stoperin kulübüyle anlaşma sağlayan bordo-mavililer, oyuncunun Premier Lig hedefi nedeniyle henüz onay alamadı. Yönetim, genç futbolcunun fikrini değiştirmek için teknik direktör Fatih Tekke'yi devreye sokma kararı aldı.

Trabzonspor'un gelecek sezon planlarını doğrudan paylaşacak olan Fatih Tekke, Christopher Wooh ile birebir görüşerek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Yönetim, bu görüşmeden olumlu sonuç çıkmasını bekliyor. 1.91 metre boyundaki savunmacının kararını değiştirmesi durumunda transferin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

SONG ETKİSİ

Sürece eski Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song'un da dahil olduğu öğrenildi. Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Song'un, Wooh'a bordo-mavililer hakkında olumlu referanslar verdiği belirtildi. Song'un bu desteğinin, oyuncunun tercihini etkileyebileceği ifade ediliyor.


TEKLİF SABİT KALACAK

Trabzonspor yönetimi, Rennes kulübü ile yapılan anlaşma çerçevesinde Wooh'a sunduğu şartlarda herhangi bir değişikliğe gitmeyecek. İlk görüşmede belirlenen teklifin geçerliliğini koruyacağı ve taviz verilmeyeceği vurgulanıyor. (61 Saat)

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