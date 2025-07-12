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Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi maçları aday kadrosu belli oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi 2. aşama maçlarının aday kadrosu duyuruldu.

calendar 12 Temmuz 2025 15:53 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 15:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi maçları aday kadrosu belli oldu
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Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi 2. aşama maçlarının aday kadrosu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanacak müsabakaların B Grubu'nda son dünya kupası finalisti Belarus, Çekya ve Almanya ile eylül ayında gerçekleşecek Avrupa Süper Finalleri'nde üst grupta yer alabilmek için mücadele edecek.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 15 Temmuz Salı günü saat 3.00'te İstanbul Havalimanı'ndan Batum'a gidecek.


Millilerin aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleci: Serkan Banazlı, Tarık Çiftçi

Savunma: Oğuzhan Karaca, Uğur Yetkin, Sarper Dikmen, Efe Lorenzo Deniz, Hüseyin Özdem

Hücum: Özcan Kocaman, Ege Alkan, Tarık Özdemir, Emrah Ekmekçi, Cengizhan Küser

Ay-yıldızlı takımın maç programı ise şu şekilde:

18 Temmuz Cuma:

18.30 Türkiye-Belarus (Beach Soccer)

19 Temmuz Cumartesi:

18.30 Çekya-Türkiye (Beach Soccer)

20 Temmuz Pazar:

18.30 Almanya-Türkiye (Beach Soccer)

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