Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi maçları aday kadrosu belli oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi 2. aşama maçlarının aday kadrosu duyuruldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanacak müsabakaların B Grubu'nda son dünya kupası finalisti Belarus, Çekya ve Almanya ile eylül ayında gerçekleşecek Avrupa Süper Finalleri'nde üst grupta yer alabilmek için mücadele edecek.Aday kadroya davet edilen oyuncular,İstanbul Havalimanı'ndan Batum'a gidecek.Millilerin aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:: Serkan Banazlı, Tarık Çiftçi: Oğuzhan Karaca, Uğur Yetkin, Sarper Dikmen, Efe Lorenzo Deniz, Hüseyin Özdem: Özcan Kocaman, Ege Alkan, Tarık Özdemir, Emrah Ekmekçi, Cengizhan KüserTürkiye-Belarus (Beach Soccer)Çekya-Türkiye (Beach Soccer)Almanya-Türkiye (Beach Soccer)