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18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, İsrail'i 66-57 mağlup etti

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında Türkiye, İsrail'i 66-57'lik skorla mağlup etti.

calendar 12 Temmuz 2025 16:33
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, İsrail'i 66-57 mağlup etti
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FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında Türkiye, İsrail'i 66-57'lik skorla yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, müsabakaya Tuğçe Gürel, Ayşenaz Harma, Mina Berber, Yaren Düzcü ve Tuana Vural beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 31-28 geride tamamlayan milliler, İsrail'i 66-57 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takımda Tuana Vural 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Asya Barnes 20 sayı, 5 ribaunt ve Yaren Düzcü 11 sayı, 10 ribaunt ile oynadı. İsrail'de ise Maya Zilbershlag 25 sayı kaydetti.

Türkiye, son klasman maçında 13 Temmuz'da Portekiz-Yunanistan maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.

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