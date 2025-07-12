Napoli'nin, Galatasaray'ın tekliflerini reddetme nedeni belli oldu

Napoli'nin neden Galatasaray'ın Osimhen tekliflerini sürekli reddettiği ortaya çıktı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli Başkanı De Laurentiis, Victor Osimhen için devreye girecek başka kulüplerin de olduğunu düşünüyor. Daha yüksek bir bonservis veya peşin paranın daha yüksek olduğu bir teklif alabileceğini düşünen İtalyan kulübü, Galatasaray Osimhen transferini olabildiğince geciktirmeye çalışıyor.
SON TEKLİF
Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı son teklif 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euronun ise iki taksit halinde ödenmesiydi. Napoli'den henüz bir yanıt gelmedi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli Başkanı De Laurentiis, Victor Osimhen için devreye girecek başka kulüplerin de olduğunu düşünüyor. Daha yüksek bir bonservis veya peşin paranın daha yüksek olduğu bir teklif alabileceğini düşünen İtalyan kulübü, Galatasaray Osimhen transferini olabildiğince geciktirmeye çalışıyor.
SON TEKLİF
Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı son teklif 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euronun ise iki taksit halinde ödenmesiydi. Napoli'den henüz bir yanıt gelmedi.