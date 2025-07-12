11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
3-0
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
2-0
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
0-0
12 Temmuz
Talleres-San Lorenzo
02:00
11 Temmuz
Dynamo Kiev-West Bromwich
1-1

Serdal Adalı'dan sol kanat için flaş açıklama!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Kyle Walker-Peters için anlaşma sağlarken, gözler sol kanat transferine çevrildi.

calendar 12 Temmuz 2025 01:27 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 01:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan sol kanat için flaş açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in öncelikli taleplerinden biri olan sol kanat transferi için siyah-beyazlıların önemli bir hamle yapağı ortaya çıktı. 

Sol kanat transferi için konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

Serdal Adalı, gazeteci Kartal Yiğit'e yaptığı açıklamada "Sol kanada yerinde, kaliteli ve öz bir transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.



JACK GREALISH İDDİASI

Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Kyle Walker-Peters'ın ardından sol kanat çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın gündeminde Jack Grealish'in olduğu iddia edildi.

Pep Guardiola'nın Manchester City'de kadroda düşünmediği 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.