Serdal Adalı'dan sol kanat için flaş açıklama!

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in öncelikli taleplerinden biri olan sol kanat transferi için siyah-beyazlıların önemli bir hamle yapağı ortaya çıktı.



Sol kanat transferi için konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.



Serdal Adalı, gazeteci Kartal Yiğit'e yaptığı açıklamada "Sol kanada yerinde, kaliteli ve öz bir transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Kyle Walker-Peters'ın ardından sol kanat çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın gündeminde Jack Grealish'in olduğu iddia edildi.Pep Guardiola'nın Manchester City'de kadroda düşünmediği 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.