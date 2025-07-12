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Beşiktaşlı Musrati'ye Suudi ilgisi!

Beşiktaş, beklentileri karşılayamayan Al Musrati'yi elden çıkarmaya hazırlanıyor. Suudi kulüplerinin yerli statüsünde oynayabilen Libyalı oyuncuya ilgisi artarken, siyah-beyazlılar 5-6 milyon Euro'luk teklifleri değerlendiriyor.

calendar 12 Temmuz 2025 10:14 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 10:49
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Beşiktaşlı Musrati'ye Suudi ilgisi!
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Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, kadro planlamasında revizyona giderken yollarını ayıracağı isimleri de netleştirmeye başladı.

Siyah-beyazlılar, ilk etapta gelir elde edebileceği oyuncular üzerinde yoğunlaşırken, en dikkat çeken isimlerden biri Al Musrati oldu.

MUSRATI SUUDİLERİN RADARINDA

Hasan Arat yönetiminde geçtiğimiz sezon Braga'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Libyalı orta saha oyuncusu, beklentilerin uzağında kalan performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. 29 yaşındaki futbolcunun, Suudi Arabistan'dan birkaç kulübün radarına girdiği öğrenildi.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYABİLİYOR

Libya Milli Takımı'nda forma giyen Al Musrati, Suudi Arabistan'da yerli statüsünde oynayabiliyor. Bu durum, oyuncuya olan ilgiyi artırırken, Beşiktaş yönetiminin 5-6 milyon Euro aralığında gelen bonservis tekliflerini değerlendirmeye aldığı kaydedildi.



Yapılacak olası satışla birlikte siyah-beyazlıların maaş bütçesinde de önemli bir rahatlama yaşayacağı ve yeni transferler için kaynak yaratacağı belirtiliyor. Al Musrati'nin satışı, hem ekonomik açıdan kulübe nefes aldıracak hem de kadroda yeni yapılanmanın önünü açacak.

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