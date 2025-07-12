Beşiktaşlı Musrati'ye Suudi ilgisi!

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, kadro planlamasında revizyona giderken yollarını ayıracağı isimleri de netleştirmeye başladı.



Siyah-beyazlılar, ilk etapta gelir elde edebileceği oyuncular üzerinde yoğunlaşırken, en dikkat çeken isimlerden biri Al Musrati oldu.



MUSRATI SUUDİLERİN RADARINDA





Hasan Arat yönetiminde geçtiğimiz sezon Braga'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Libyalı orta saha oyuncusu, beklentilerin uzağında kalan performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. 29 yaşındaki futbolcunun, Suudi Arabistan'dan birkaç kulübün radarına girdiği öğrenildi.



YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYABİLİYOR





Libya Milli Takımı'nda forma giyen Al Musrati, Suudi Arabistan'da yerli statüsünde oynayabiliyor. Bu durum, oyuncuya olan ilgiyi artırırken, Beşiktaş yönetiminin 5-6 milyon Euro aralığında gelen bonservis tekliflerini değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

Yapılacak olası satışla birlikte siyah-beyazlıların maaş bütçesinde de önemli bir rahatlama yaşayacağı ve yeni transferler için kaynak yaratacağı belirtiliyor. Al Musrati'nin satışı, hem ekonomik açıdan kulübe nefes aldıracak hem de kadroda yeni yapılanmanın önünü açacak.



