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Manisa Basket'te ayrılık: Leon Harun

Basketbol Süper Ligi ekibi Manisa Basket, Leon Harun ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 12 Temmuz 2025 16:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa Basket'te ayrılık: Leon Harun
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Basketbol Süper Ligi'nde kadrosu dağılıp henüz hiçbir hamle yapamayan Manisa Basket oyunculardan Leon Harun Apaydın'la da yollarını ayırdı.

Manisa ekibi eski milli basketbolculardan Serdar Apaydın'ın da oğlu olan Leon Harun'la ilgili, "Oyuncumuz Leon Harun Apaydın ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Daha önce Fabian White ve Yunus Sonsırma'nın da resmen ayrıldığı Manisa Basket'te antrenör Kazys Maksvytis, Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olmuştu. Maksvytis'in yardımcısı Darius Songaila da kulüpten ayrılmıştı. Manisa ekibinde yönetimin devir süreci ise henüz netleşmedi.

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