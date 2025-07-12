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Archie Brown, Fenerbahçe'yi seçti

Fenerbahçe ve Milan, Gent'e aynı teklifi yaptı. Jose Mourinho, transferi bitirmek için bizzat oyuncuyla görüştü. 23 yaşındaki isim Fenerbahçe'yi seçti.

calendar 12 Temmuz 2025 11:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Archie Brown, Fenerbahçe'yi seçti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek Archie Brown'un transferi için Milan ile kıyasıya bir yarışa girdi. Kazanan Fenerbahçe oldu. 

İtalyan gazeteci Di Marzio, Archie Brown'un Fenerbahçe'yi seçtiğini duyurdu. 23 yaşındaki sol bekin kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TRANSFER SÜRECİ



Fenerbahçe, Belçika ekibi Gent ile 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Bu gelişmenin ardından Milan, Gent ile görüştü ve aynı parayı ödemeyi kabul etti.

23 yaşındaki futbolcu, Milan ve Fenerbahçe'ye transfer ihtimalinin ardından Gent'in kampından ayrıldı ve Belçika'ya geri döndü.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ve Milan, Belçika'nın Başkenti Brüksel'e özel jet gönderdi. Kulüpler, Archie Brown'un vereceği kararı beklemeye geçti.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Bu arada Milan'ın, Archie Brown'un için hamle yapmasının ardından Fenerbahçe'de bu sefer Jose Mourinho devreye girdi.

Jose Mourinho, oyuncuyu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yaptı ve İngiliz isimle özel olarak görüştü. Kararını açıklayan Archie Brown'un Fenerbahçe'yi seçti. 

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Archie Brown'un Gent ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Gent forması altında geçen sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı. 

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