12 Temmuz
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1-016'
12 Temmuz
Fredrikstad-Molde
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03:00
12 Temmuz
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21:30
12 Temmuz
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18:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 13 Temmuz'da Sırbistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Sırbistan'ın karşısına çıkacak.

calendar 12 Temmuz 2025 15:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 13 Temmuz'da Sırbistan ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında 13 Temmuz'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Apeldoorn şehrinde Omnisport Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, oynadığı 10 maçta 8 galibiyet elde etti ve 22 puanla 5. sırada yer aldı.

Maçlar sonunda sıralamada ilk 8'de yer alan ülkeler, final etabına kalacak.

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