Petkimspor yine Avrupa'da

Basketbol geçen sezon Avrupa'da, tarihinde ilk kez mücadele edip Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Aliağa Petkimspor yeni sezonda yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.



Süper Lig'de geçen sezon Play-In'e kalamadığı için daha önce Şampiyonlar Ligi'ne giremeyen İzmir temsilcisi Avrupa'dan kopmadı. FIBA, Petkimspor'u Europe Cup'ta direkt grup aşamasına aldı. Temsilci turnuvaya doğrudan normal sezonda katılım sağlayacak ve 13 takım arasında yer alacak. İspanya'dan Zaragoza, Bilbao, İtalya'dan Sassari, Fransa'dan Dijon, Hırvatistan'dan Cedevita gibi köklü ekipler de Aliağa Petkimspor gibi direkt gruplarda mücadele edecek.



Toplam 40 takımın katılımıyla oynanacak FIBA Europe Cup'ta diğer ekipler eleme maçları sonrasında belli olacak. Europe Cup elemelerinden çıkan ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar organizasyonda yer alacak. Grup kuraları 23 Temmuz'da Münih'te çekilecek. Petkimpor, "Aliağa'nın enerjisi Avrupa sahnesinde! Aliağa Petkimspor olarak, FIBA Europe Cup 2025–2026 sezonunda ülkemizi temsil edeceğiz. Bu sezon turnuvaya doğrudan normal sezonda katılım sağlayacak 13 takım arasında yer alarak grup aşamasında sahne alacağız. FIBA'nın açıklamasına göre toplam 40 takımın mücadele edeceği turnuva, 10 gruptan oluşacak. Grup birincileri ve en iyi ikinci takımlar bir üst tura yükselecek. Yeni sezon fikstür çekimi 23 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.



