Fenerbahçe'den sezonun ilk provası: Rakip Karagümrük

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Samandıra Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma hiçbir kanaldan yayınlanmayacak ve basına kapalı olacak.
Fenerbahçe, bu maçın ardından çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayacak ve Pazartesi günü kamp için Portekiz'e yola çıkacak.
Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Samandıra Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma hiçbir kanaldan yayınlanmayacak ve basına kapalı olacak.
Fenerbahçe, bu maçın ardından çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayacak ve Pazartesi günü kamp için Portekiz'e yola çıkacak.