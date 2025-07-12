12 Temmuz
Bodo/Glimt-Sandefjord
17:00
12 Temmuz
Fredrikstad-Molde
19:00
12 Temmuz
Flamengo-Sao Paulo
22:30
12 Temmuz
Internacional-Vitoria
22:30
13 Temmuz
Vasco da Gama-Botafogo RJ
00:30
13 Temmuz
Bahia-Atletico MG
03:00
12 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:30
12 Temmuz
FC Krasnodar-CSKA Moskova
18:00

Fenerbahçe'den sezonun ilk provası: Rakip Karagümrük

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında 12 Temmuz Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

calendar 12 Temmuz 2025 09:56 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 10:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den sezonun ilk provası: Rakip Karagümrük
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Samandıra Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma hiçbir kanaldan yayınlanmayacak ve basına kapalı olacak.

Fenerbahçe, bu maçın ardından çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayacak ve Pazartesi günü kamp için Portekiz'e yola çıkacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.