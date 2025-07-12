12 Temmuz
Bodo/Glimt-Sandefjord
17:00
12 Temmuz
Fredrikstad-Molde
19:00
12 Temmuz
Flamengo-Sao Paulo
22:30
12 Temmuz
Internacional-Vitoria
22:30
13 Temmuz
Vasco da Gama-Botafogo RJ
00:30
13 Temmuz
Bahia-Atletico MG
03:00
12 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:30
12 Temmuz
FC Krasnodar-CSKA Moskova
18:00

Archie Brown, İstanbul'da! İşte ilk açıklaması

Milan'ı reddeden, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Archie Brown, İstanbul'a geldi ve ilk kez konuştu.

calendar 12 Temmuz 2025 14:30 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 14:35
Haber: Sporx.com
Archie Brown, İstanbul'da! İşte ilk açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin Milan ile transferi için rekabet ettiği Archie Brown, İstanbul'a geldi.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, Fenerbahçe ile anlaşmasıyla ilgili Romano'ya yaptığı açıklamada "Milan'a gitmeye hazırdım. Ama dün gece Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Bu her şeyi değiştirdi. Gösterdiği tutku ve vizyon kararımı netleştirdi. Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA DETAYLARI


Sağlık kontrollerinden geçecek olan Archie Brown, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, Archie Brown'un bonservis bedeli için Gent'e 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.

Öte yandan Archie Brown, Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak.

Gent forması altında geçen sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.