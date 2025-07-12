Abraham: 'Tutkulu bir oyuncuyum, efsane olup olmayacağıma taraftar karar verir'

Beşiktaş'ın yeni transferi, siyah-beyazlı kulübe dair ilk izlenimlerini ve hedeflerini anlattı. Takıma katıldığı ilk günden itibaren mükemmel bir kamp süreci geçirdiğini belirten oyuncu, "Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübe geldim. Ben tutkulu bir oyuncuyum. Dünyanın en iyi taraftarının önünde bunu göstermek istiyorum" dedi.





Transfer sürecinde eski Beşiktaşlı futbolcular Dele Alli ve Michy Batshuayi ile konuştuğunu söyleyen yıldız isim, "Teklif geldiğinde karar vermem zor olmadı. Çok güzel şeyler söylediler. Harika bir 5 gün oldu. Kamp ortamı mükemmel geçiyor" ifadelerini kullandı.





Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hakkında da övgü dolu sözler sarf eden futbolcu, "O bir hücum oyuncusu ve hücum oyuncularının ne düşündüğünü çok iyi biliyor. Kendimi onunla çalıştığım için çok şanslı hissediyorum" dedi.

Arsenal taraftarı olduğunu açıklayan oyuncu, "İdolüm Thierry Henry. Onu her zaman örnek aldım" diye konuştu.





Son olarak Beşiktaş taraftarına mesaj gönderen yeni transfer, "Efsane olup olmayacağıma taraftarlar karar verir ama emin olduğum bir şey varsa, elimden gelen her şeyi yapmak ve kupalar kazandırmak için savaşmak" dedi.



