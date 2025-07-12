Beşiktaş, dünyaca ünlü futbol oyunu FC 26'ya partner olarak katıldı.
EA Sports ile yapılan görüşmeler sonrası her konuda anlaşma sağlandı. Böylece Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra anlaşmaya dahil oldu.
Anlaşmaya göre oyuncu yüzlerinin daha detaylı olması, Tüpraş stadyumu'nun eklenmesi ve taraftar tezahüratları gibi özel eklentilerin bulunması bekleniyor.
Beşiktaş, FC 26 ile anlaştı!
Beşiktaş, dünyaca ünlü futbol oyunu FC 26'ya partner olarak katıldı. EA Sports ile yapılan görüşmeler sonrası her konuda anlaşma sağlandı.
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Beşiktaş, dünyaca ünlü futbol oyunu FC 26'ya partner olarak katıldı.
Beşiktaş
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