Beşiktaş, FC 26 ile anlaştı!

Beşiktaş, dünyaca ünlü futbol oyunu FC 26'ya partner olarak katıldı.



EA Sports ile yapılan görüşmeler sonrası her konuda anlaşma sağlandı. Böylece Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra anlaşmaya dahil oldu.



Anlaşmaya göre oyuncu yüzlerinin daha detaylı olması, Tüpraş stadyumu'nun eklenmesi ve taraftar tezahüratları gibi özel eklentilerin bulunması bekleniyor.



