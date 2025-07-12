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Beşiktaş, FC 26 ile anlaştı!

Beşiktaş, dünyaca ünlü futbol oyunu FC 26'ya partner olarak katıldı. EA Sports ile yapılan görüşmeler sonrası her konuda anlaşma sağlandı.

calendar 12 Temmuz 2025 10:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, FC 26 ile anlaştı!
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Beşiktaş, dünyaca ünlü futbol oyunu FC 26'ya partner olarak katıldı. 

EA Sports ile yapılan görüşmeler sonrası her konuda anlaşma sağlandı. Böylece Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra anlaşmaya dahil oldu.

Anlaşmaya göre oyuncu yüzlerinin daha detaylı olması, Tüpraş stadyumu'nun eklenmesi ve taraftar tezahüratları gibi özel eklentilerin bulunması bekleniyor.

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