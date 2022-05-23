Giresunspor, Altaylı yıldızla el sıkıştı!

Kasımpaşa maçının bitiminin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Altay'a veda eden Martin Rodriguez'in Giresunspor ile anlaşma sağladığı öğrenildi.



Sportif Direktör Tuna Üzümcü'nün 25 Mayıs'a kadar protokol yaptığı Rodriguez'in 220 bin Euro alacağı olduğu da öğrenildi. Yeni yönetim bu tarihe dek bu rakamı yatırırsa futbolcunun fesih hakkı ortadan kalkacak.



Altay'la sözleşmesinde özel bir madde bulunan Rodriguez, 300 bin doları getirmesi halinde ayrılıp Giresun'a imza atabilecek.



27 yaşındaki futbolcu 31 maçta 3 gol bir asistlik performans sergilemişti.





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