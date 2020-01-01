George: "Clippers'ta emekli olmak istiyorum"

Ekipteki ilk sezonu çalkantılı bir şekilde sona ermesine rağmen, LA Clippers süperstarı Paul George, Clippers'a sadık kaldığını söyledi.



New York Times'tan Marc Stein'a göre George, sezonun ilk medya oturumunda şu ifadeleri kullandı:



"Genellikle, tüm senaryoları düşünmek isteyebileceğim bir konumdayım. Ama şu anki durumumla mutluyum. Evimdeyim. Burası çocukken çok sevdiğim, uzun zamandır bir parçası olmak istediğim takımlardan biriydi. Kendimi buraya adamış bulunuyorum. Buradayım. Bir Clipper olarak emekli etmek istiyorum. Bunu her yıl söyleyeceğim. Kalbim burada. Ne olursa olsun mutluyum. Burada olduğum için mutluyum."



George, geçtiğimiz yaz Oklahoma City Thunder'dan Kawhi Leonard ile takım kurmak için takas yoluyla Clippers'a katılmıştı. PG güçlü bir normal sezon geçirmiş, ancak üretimde zorluk çektiği ve ekibin ikinci tur serisini Denver Nuggets'a 3-1'den verdiği inişli çıkışlı bir playoff döneminden sonra, birçok eleştiriyle karşılaşmıştı.



30 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 2021-22 sezonundan sonra sona eriyor. Spotrac'a göre, kariyerinde altı kez All-Star olan PG'nin bir sonraki sezon için 35 milyon doların biraz üzerinde maaşı bulunuyor.



Clippers, 22 Aralık'ta Los Angeles Lakers ile sezonu açacak.



