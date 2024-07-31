Genç milliler, Fransa'ya diş geçiremedi!

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 mağlup oldu.

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Genç milliler, Fransa'ya diş geçiremedi!
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31 Temmuz 2024 23:06
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Fransa'yla karşılaştı.

İlk yarıyı 43-20 geride kapatan Türkiye, maçı da 92-58 kaybetti.

Milli takım klasman maçında İspanya'yla karşılaşacak.

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