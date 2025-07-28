28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
3-135'
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
0-133'
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
22:00
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
00:00
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
02:00
28 Temmuz
Genk-Eupen
6-0
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-0
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
1-473'
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
1-135'
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
0-034'
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
1-035'
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
1-334'

Gedson Fernandes, Spartak Moskova'ya gidiyor!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile 20 milyon euro garanti, 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 25 milyon euroya el sıkıştı.

calendar 28 Temmuz 2025 19:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Gedson Fernandes, Spartak Moskova'ya gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan Gedson Fernandes'in transferi resmiyet kazanmaya çok yakın. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, transferin detaylarını duyurdu.

Haberde yer alan bilgilere göre; Beşiktaş, 2022 yılında Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını 10 milyon euroya satın aldı. Benfica, Gedson'un haklarının yüzde 50'sini elinde tutuyordu. Beşiktaş, Spartak Moskova ile anlaşmadan önce bu hakkı satın alarak oyuncunun tüm ekonomik haklarını aldı.

BENFICA'NIN KASASINA TOPLAM 16 MİLYON EURO GİRDİ


Benfica, Gedson'un Beşiktaş'a ilk transferinden 6 milyon euro gelir elde etmişti. Beşiktaş'ın, oyuncunun geri kalan haklarını satın almasıyla birlikte Portekiz kulübünün kasasına 10 milyon euro daha girmiş oldu. Böylece Benfica, Gedson Fernandes'ten toplamda 16 milyon euro kazanç sağladı.

GEDSON, RUSYA'DA DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz sezon Zenit'e transferi son anda gerçekleşmeyen 25 yaşındaki orta saha, kariyerine artık Rusya Premier Ligi'nde devam edecek.

TAKIMIN EN ÇOK KAZANANI OLACAK

Öte yandan Championat'ın haberine göre, Gedson Fernandes, Spartak Moskova'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak. Gedson bu sözleşme ile takımın en çok kazanan futbolcusu olacak.

BEŞİKTAŞ'TA BENFICA İZLERİ SÜRÜYOR

Gedson'un ayrılığına rağmen siyah-beyazlı ekipte Benfica geçmişine sahip isimlerin sayısı dikkat çekiyor. Kadroda David Jurasek, Orkun Kökçü, Joao Mario ve Rafa Silva gibi eski Benfica oyuncuları bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti. Portekizli orta saha Siyah-Beyazlı ekipte 1 Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazandı. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.