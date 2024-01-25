Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı

TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı
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25 Ocak 2024 13:27
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Gaziantep temsilcisi, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Siltaş Yapı Pendikspor ile 2-2, Atakaş Hatayspor ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı, Fenerbahçe'ye ise 1-0 yenildi.

Dün Konya temsilcisiyle oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Ligde topladığı 23 puanla 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 25 kez havalandırırken kalesinde ise 33 gole engel olamadı.

- İki oyuncu cezalı duruma düştü

Gaziantep FK'de 3 sarı kartı bulunan ve dünkü maçta kart gören Mustafa Eskihalleç ile Ogüz Özçiçek cezalı duruma düştü.

Her iki oyuncu, ligin 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

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