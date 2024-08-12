



63. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fredy'nin kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.



78. dakikada Sipay Bodrum FK atağında, Gökdeniz Bayrakdar'ın sağ kanattan vuruşunda keleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



90+7. dakikada Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde Enric Saborit, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



Müsabaka, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Bodrum



Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy



Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Samet Yalçın (Dk. 60 Haqi Osman), Brazao (Dk. 79 Dimitrov), Musah Mohammed, Fredy (Dk. 87 Ahmet Aslan), Burak Çoban (Dk. 60 Kenan Özer), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 79 Celal Dumanlı)



Gaziantep FK: Dioudis, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Mbakata (Dk. 59 Stephen), Ömürcan Artan, Daubin, Mustafa Eskihallaç (Dk. 82 Furkan Soyalp), Kozlowski (Dk. 59 Enric Saborit), Mandouki, Maxim (Dk. 59 Sorescu), Kodro (Dk 90+1 İlker Karakaş)



Sarı kartlar: Dk. 45+2 Musah Mohammed, Dk. 90+3 Celal Dumanlı (Sipay Bodrum FK)



Kırmızı kart: Dk. 53 Daubin (Gaziantep FK)



Gol: Dk. 90+7 Enric Saborit (Gaziantep FK)



51. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Ömürcan Artan, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Kozlowski'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.63. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fredy'nin kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.78. dakikada Sipay Bodrum FK atağında, Gökdeniz Bayrakdar'ın sağ kanattan vuruşunda keleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.90+7. dakikada Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde Enric Saborit, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.Müsabaka, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.BodrumMehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray EyisoySousa, Üzeyir, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Samet Yalçın (Dk. 60 Haqi Osman), Brazao (Dk. 79 Dimitrov), Musah Mohammed, Fredy (Dk. 87 Ahmet Aslan), Burak Çoban (Dk. 60 Kenan Özer), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 79 Celal Dumanlı)Dioudis, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Mbakata (Dk. 59 Stephen), Ömürcan Artan, Daubin, Mustafa Eskihallaç (Dk. 82 Furkan Soyalp), Kozlowski (Dk. 59 Enric Saborit), Mandouki, Maxim (Dk. 59 Sorescu), Kodro (Dk 90+1 İlker Karakaş)Dk. 45+2 Musah Mohammed, Dk. 90+3 Celal Dumanlı (Sipay Bodrum FK)Dk. 53 Daubin (Gaziantep FK)Dk. 90+7 Enric Saborit (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK'ya konuk oldu.Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi, 53. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK 1-0 kazandı.Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 90+7. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, hanesine 3 puanı yazdırdı. Bodrum FK ise lige puansız başladı.Ligde bir sonraki hafta Bodrum FK, Eyüpspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Samsunspor'u ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.Karşılaşmanın 8. dakikasında Maxim'e yapılan faulun ardından Gaziantep FK, serbest vuruş kazandı. Kaleyi karşıdan gören noktada Maxim'in vuruşunda top, direğin üstünden oyun alanını terk etti.16. dakikada, Bodrum FK atağında ceza sahasına yapılan ortada Burak Çoban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanında dışarıya çıktı.21. dakikada Musah Mohammed, rakibinden kaptığı topu ceza sahasındaki Gökdeniz Bayrakdar'a pas verdi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.32. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Gökdeniz Bayrakdar, topla rakip ceza alanı içine girdi. Bayrakdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'in müdahalesiyle kornere gitti.37. dakikada Bodrum FK futbolcusu Brazao'nun vuruşunda top, kale direğinin yanından saha dışına çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı gölsüz eşitlikle sona erdi.