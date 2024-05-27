Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gaziantep 1-0'lık skorla kazandı ve ligde kalmayı başardı.



Gaziantep'e galibiyeti getiren golü 33. dakikada Ogün Özçiçek kaydetti.



Son 4 maçında 10 puan toplayan Gaziantep, sezonu 44 puanla tamamladı ve ligde kaldı.



Küme düşmesi cumartesi günü oynanan maçların ardından kesinleşen Pendikspor, sezonu 37 puanla tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Ogün Özçiçek'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dragus'un şutunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Endri Çekici'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada konuk takım öne geçti. Max Gradel'in soldan ortaladığı meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ogün'e geldi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

43. dakikada hızlı gelişen kırmızı-siyahlı takım atağında Markovic'in pasıyla ceza sahasında buluşan Maxim'in vuruşunda, son anda araya giren savunmadan seken top kornere çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



63. dakikada Midtsjö'nün sağdan ortasında Alpaslan'ın altıpas içinde kafayla vurduğu topu kaleci Nita güçlükle kornere çeldi.

66. dakikada Dragus'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, kaleci Erdem soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Markovic'in sert şutunda, top yan direkten döndü.

69. dakikada ceza sahası yayı içindeki Dragus'un sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat bir kez daha gole izin vermedi.



Stat: Pendik



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken



Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça (Dk. 68 Berkay Sülüngöz), Sequeirra (Dk. 90+1 Umut Toy), Endri Çekici (Dk. 52 Efe Sayhan), Midtsjö, Lusamba (Dk. 90+1 Ahmet Koşar), Kappel (Dk. 68 Halil Akbunar), Thiam, Umut Nayir



Gaziantep FK: Nita, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 75 Jevtovic), Nkoulou, Maxim (Dk. 75 Monteiro), Markovic (Dk. 88 Arda Kızıldağ), Gradel, Dragus (Dk. 80 Badji)



Gol: Dk. 33 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 31 Murat Akça, Dk. 38 Endri Çekici, Dk. 45+3 Lusamba, Dk. 83 Erdem Özgenç, Dk. 84 Alpaslan Öztürk (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 62 Mustafa Eskihellaç, Dk. 83 Monteiro, Dk. 83 Nkoulou (Gaziantep FK)









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