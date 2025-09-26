Gazianatep FK, Samsunspor'u ağırlayacak!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek.Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.İki ekip arasında önceki sezonlarda oynanan 4 karşılaşmanın 2'sinde mağlup olan Gaziantep FK, bir maçta galip geldi, bir müsabakada ise beraberliği bozamadı.Ligde oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan kırmızı-siyahlı ekibin 10 puanı bulunuyor.Gaziantep ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 8 kez sarsarken, kalesinde 10 gole engel olmadı.Lige kötü bir başlangıç yapan Güneydoğu temsilcisi, son 4 maçta yükselen bir grafik yakaladı.İsmet Taşdemir yönetiminde lige "merhaba" diyen kırmızı-siyahlı ekip, ilk iki haftadaki Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetlerinin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.Teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz idaresinde çıktığı 4 maçta da yenilmeyen Gaziantep temsilcisi, söz konusu karşılaşmalarda Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor'u yenip Trabzonspor ile berabere kaldı.Son 4 maçta topladığı puanlarla üst sıralara tırmanan Gaziantep FK, yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.