26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Gazianatep FK, Samsunspor'u ağırlayacak!

Gaziantep FK, 27 Eylül Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek.

26 Eylül 2025 14:30 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 14:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

İki ekip arasında önceki sezonlarda oynanan 4 karşılaşmanın 2'sinde mağlup olan Gaziantep FK, bir maçta galip geldi, bir müsabakada ise beraberliği bozamadı.


Ligde oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan kırmızı-siyahlı ekibin 10 puanı bulunuyor.

Gaziantep ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 8 kez sarsarken, kalesinde 10 gole engel olmadı.

EV SAHİBİ FORM TUTTU

Lige kötü bir başlangıç yapan Güneydoğu temsilcisi, son 4 maçta yükselen bir grafik yakaladı.

İsmet Taşdemir yönetiminde lige "merhaba" diyen kırmızı-siyahlı ekip, ilk iki haftadaki Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetlerinin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

Teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz idaresinde çıktığı 4 maçta da yenilmeyen Gaziantep temsilcisi, söz konusu karşılaşmalarda Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor'u yenip Trabzonspor ile berabere kaldı.

Son 4 maçta topladığı puanlarla üst sıralara tırmanan Gaziantep FK, yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
