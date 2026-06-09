Galatasaray, yine Fofana'ya bakıyor!

Galatasaray rotayı 2.5 senedir yakından izlediği Milan'ın Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana'ya çevirdi.

calendar 09 Haziran 2026 11:57
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray, yine Fofana'ya bakıyor!
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Orta sahaya güçlü bir isim alarak ligi domine etmeyi sürdürmek isteyen Galatasaray, çok sayıda futbolcuyla yakından ilgileniyor. Ancak son yıllarda listeden düşmeyen bir isim bulunuyor: Youssouf Fofana...

2024 yılında Monaco'dan Milan'a 26 milyon euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu yeniden gündeme geldi.

Monaco forması giydiği dönemden itibaren teknik direktör Okan Buruk'un yakından takip ettiği bir isim olan başarılı oyuncu için harekete geçilecek. 2024 yazında da Galatasaray'ın teklifte bulunduğu ancak tercihini Milan'dan yana kullanan Fofana, takımı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyeceği için ayrılık ihtimalini sıcak tutuyor.

Avrupa'nın en büyük arenasında boy göstermeye devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcu bu kez parçalı formaya yeşil ışık yakmış durumda.

Milan'da yaşanan belirsizlik, teknik direktör ve sportif direktör konusundaki çıkmaz da Fofana'yı ayrılığa itiyor. Bunu fırsat bilen yönetim, teklif yapmak için kolları sıvadı.

İstikrarlı bir oyuncu

Geçen sezon sakatlık sebebiyle Serie A'da sadece 2 mücadele kaçıran Fofana, 36 resmi maçta forma giydi. 2 gol atan başarılı futbolcu 4 de asist yaparak takımına önemli bir katkı sağladı.

Merkez orta sahada forma giyen Fofana, fizik gücü nedeniyle zaman zaman ön liberoda da forma giyiyor.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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