Galatasaray ve Fenerbahçe için sürpriz iddia! Fas'tan...

Fas temsilcisi Wydad Casablanca forması giyen kanat oyuncusu Ismail El Haddad, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına girdi.
Fas basınında yer alan haberde, Wydad Casablanca'nın Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Horoya ile 1-1 berabere kaldığı maçta Ismail El Haddad'ın gözlemciler tarafından takip edildiği belirtildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden takımlar arasında Galatasaray ve Fenerbahçe de yer alıyor.
Fas Milli Takımı'nda da forma giyen El Haddad'ın 2020 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Avrupa'ya transfer olmayı istediği de ifade edildi.
Ismail El Haddad, Wydad Casablanca formasıyla bugüne kadar 71 resmi maçta görev alırken 15 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
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Fas basınında yer alan haberde, Wydad Casablanca'nın Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Horoya ile 1-1 berabere kaldığı maçta Ismail El Haddad'ın gözlemciler tarafından takip edildiği belirtildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden takımlar arasında Galatasaray ve Fenerbahçe de yer alıyor.
Fas Milli Takımı'nda da forma giyen El Haddad'ın 2020 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Avrupa'ya transfer olmayı istediği de ifade edildi.
Ismail El Haddad, Wydad Casablanca formasıyla bugüne kadar 71 resmi maçta görev alırken 15 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın