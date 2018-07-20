Galatasaray ve Fenerbahçe için sürpriz iddia! Fas'tan...

Fas temsilcisiforması giyen kanat oyuncusuve'nin radarına girdi.Fas basınında yer alan haberde,'nın'nde Horoya ile 1-1 berabere kaldığı maçta Ismail El Haddad'ın gözlemciler tarafından takip edildiği belirtildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden takımlar arasındavede yer alıyor.Fas Milli Takımı'nda da forma giyen El Haddad'ın 2020 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Avrupa'ya transfer olmayı istediği de ifade edildi.Ismail El Haddad, Wydad Casablanca formasıyla bugüne kadar 71 resmi maçta görev alırken 15 gol, 15 asistlik performans sergiledi.