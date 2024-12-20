Türkiye U 19 Elit Lig A 18. hafta maçında Galatasaray U19, sahasında Fenerbahçe U19 ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-2 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Berat Luş, 45+1 ve 63. dakikalarda Yalın Dilek kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 4. dakikada Yiğit Emir Ekiz ve 77. dakikada Haydar Karataş'tan geldi.
Galatasaray bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkardı ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise 27 puanda kaldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Berat Luş, 45+1 ve 63. dakikalarda Yalın Dilek kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 4. dakikada Yiğit Emir Ekiz ve 77. dakikada Haydar Karataş'tan geldi.
Galatasaray bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkardı ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise 27 puanda kaldı.