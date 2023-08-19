Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada ve 90+3. dakikada Mauro Icardi attı. Arjantinli yıldız, bu sezon ligdeki ilk gollerini attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 4 puana yükseldi. Trabzonspor ise 3 puanda kaldı.
Galatasaray, hafta arasında Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Molde ile karşılaşacak ve ardından ligin gelecek haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde yapılan Olimpija Ljubljana maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ile Cedric Bakambu görev bekledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yendikleri maçta özellikle savunmada rotasyon yapan teknik direktör Okan Buruk, ideal kadrosuna döndü.
Buruk, Olimpija mücadelesinde stoper ikilisinde görevlendirdiği Kaan Ayhan'ı yedeğe çekerken sakatlığı bulunan Emin Bayram'ı kadroya almadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Nelsson ile Abdülkerim'i oynattı.
Okan Buruk, orta sahada ise Berkan'ın yerine Sergio Oliveira'yı sahaya sürdü.
BERKAN İLK KEZ YEDEK
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, bu sezon ilk kez bir resmi maça yedek başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4, Süper Lig'deki 1 maçına ilk 11 başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde yedeğe çekildi.
ZAHA KADROYA ALINMADI
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Wilfried Zaha, kadroda yer almadı.
30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun hafif sakatlığından dolayı riske edilmemek üzere kadroya alınmadığı bildirildi.
TETE TRİBÜNDE
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Tete, müsabakayı tribünden izledi.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, henüz lisansı çıkmadığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Galatasaray taraftarı, Süper Lig'de sezonun ilk iç saha maçına yoğun ilgi gösterdi.
RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi.
Trabzonspor için ayrılan bölümde ise 2 bine yakın bordo-mavili taraftar takımlarını destekledi.
KEREM'DEN ANLAMLI HAREKET
Galatasaray'da takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesi seremoniye depremzede bir çocukla çıktı.
Tecrübeli futbolcu, tekerlekli sandalyedeki kız çoğuna İstiklal Marşı sırasında destek oldu.
STEFAN KUNTZ TRİBÜNDE
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı tribünden takip etti.
RAMS Park'ta yapılan müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Jan-Moritz Lichte de izledi.
TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Nenad Bjelica, ligin ilk haftasında 1-0 kazandıkları Bitexen Antalyaspor mücadelesinin 11'inde tek değişikliğe gitti.
Bordo-mavili ekip, Uğurcan Çakır, Filip Benkovic, Stefano Denswil, Jens Larsen, Eren Elmalı, Dimitritos Kourmpelis, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok 11'i ile çıktı.
Trabzonspor'un yedek kulübesinde Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Kerem Şen, Maxi Gomez, Göktan Gürpüz, Doğucan Haspolat, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Tonio Teklic, Enis Destan yer aldı.
Bjelica, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Edin Visca'nın yenine Bardhi'yi 11'de oynattı.
Bordo-mavili ekipte, VavaCars Fatih Karagümrük'ten transfer edilen stoper Rayyan Baniya da ilk kez maç kadrosuna girdi.
GALATASARAY TEHLİKESİ
5. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Sağ kanattan etkili gelen Galatasaray'da Mertens'in çevirdiği topa Angelino ceza sahası dışından vurdu ama top kendi arkadaşına çarpıp dışarı çıktı.
UMUT DOKUNAMADI
7. dkikada hızlı çıkan Trabzonspor'da Trezeguet çok iyi hareketlendi içeri çevirdiği topa Umut Bozok dokunamadı. Bordo-mavililer etkili geldi.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Galatasaray, 20. dakikada penaltı bekledi. Trabzonspor ceza sahasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında yaşanan pozisyon sonrası sarı-kırmızılı takım penaltı itirazında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu karara sert tepki gösterdi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, 23. dakikada öne geçti. Bakasetas'ın orta alanda kaptırdığı topta Kerem topla buluştu ve ara pasla Icardi'yi buldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli golcü, şık bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK!
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, ikinci yarının başında sakatlandı. Trezeguet, 51. dakikada sedyeyle oyundan çıkartıldı. Trabzonspor'da sakatlanan Trezeguet yerine yeni transferi Tonio Teklic oyuna dahil oldu.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Galatasaray, 62. dakikada penaltı bekledi. Bu dakikada Dries Mertens, Stefano Denswil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. Penaltı itirazlarına devam eden Mauro Icardi, sarı kart gördü.
GALATASARAY ATTI, OFSAYT!
Galatasaray, 66. dakikada ikinci golü attı ancak bu gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Sergio Oliveira'nın ceza sahası içinden şutunda Torreira kale ağzında bu topu tamamladı. Uruguaylı futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.
GALATASARAY'DA SAKATLIK
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, mücadelenin 79. dakikasında sakatlık geçirdi. Torreira, saha içinde kısa süren bir tedavinin ardından oyuna devam edemedi ve kenara geldi. Galatasaray'da sakatlanan Torreira yerine 82. dakikada Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.
ICARDI YARARLANAMADI!
Galatasaray, maçın son bölümlerinde Trabzonspor kalesinde etkili oldu. Sarı-kırmızılılarda 85. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Icardi, istediği vuruşu yapamadı ve top dışarıya gitti.
ICARDI'DEN İNANILMAZ KAFA!
Galatasaray, 90+3'te farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Kaan Ayhan'ın ortasına çok iyi yükselen Mauro Icardi, kendisi ve takımının ikinci golünü attı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens soldan bindiren Torreira'ya topu çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Galatasaraylı oyunculara çarpan top yön değiştirerek auta gitti.
23. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Bakasetas'ın atağa çıkarken kaptırdığı topu Kerem tek pasla savunmanın arasından Icardi'nin önüne gönderdi, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0
25. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson arka direkte topa kafayla vurdu, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 üstünlükle noktaladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada ve 90+3. dakikada Mauro Icardi attı. Arjantinli yıldız, bu sezon ligdeki ilk gollerini attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 4 puana yükseldi. Trabzonspor ise 3 puanda kaldı.
Galatasaray, hafta arasında Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Molde ile karşılaşacak ve ardından ligin gelecek haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde yapılan Olimpija Ljubljana maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ile Cedric Bakambu görev bekledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yendikleri maçta özellikle savunmada rotasyon yapan teknik direktör Okan Buruk, ideal kadrosuna döndü.
Buruk, Olimpija mücadelesinde stoper ikilisinde görevlendirdiği Kaan Ayhan'ı yedeğe çekerken sakatlığı bulunan Emin Bayram'ı kadroya almadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Nelsson ile Abdülkerim'i oynattı.
Okan Buruk, orta sahada ise Berkan'ın yerine Sergio Oliveira'yı sahaya sürdü.
BERKAN İLK KEZ YEDEK
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, bu sezon ilk kez bir resmi maça yedek başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4, Süper Lig'deki 1 maçına ilk 11 başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde yedeğe çekildi.
ZAHA KADROYA ALINMADI
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Wilfried Zaha, kadroda yer almadı.
30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun hafif sakatlığından dolayı riske edilmemek üzere kadroya alınmadığı bildirildi.
TETE TRİBÜNDE
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Tete, müsabakayı tribünden izledi.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, henüz lisansı çıkmadığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Galatasaray taraftarı, Süper Lig'de sezonun ilk iç saha maçına yoğun ilgi gösterdi.
RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi.
Trabzonspor için ayrılan bölümde ise 2 bine yakın bordo-mavili taraftar takımlarını destekledi.
KEREM'DEN ANLAMLI HAREKET
Galatasaray'da takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesi seremoniye depremzede bir çocukla çıktı.
Tecrübeli futbolcu, tekerlekli sandalyedeki kız çoğuna İstiklal Marşı sırasında destek oldu.
STEFAN KUNTZ TRİBÜNDE
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı tribünden takip etti.
RAMS Park'ta yapılan müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Jan-Moritz Lichte de izledi.
TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Nenad Bjelica, ligin ilk haftasında 1-0 kazandıkları Bitexen Antalyaspor mücadelesinin 11'inde tek değişikliğe gitti.
Bordo-mavili ekip, Uğurcan Çakır, Filip Benkovic, Stefano Denswil, Jens Larsen, Eren Elmalı, Dimitritos Kourmpelis, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok 11'i ile çıktı.
Trabzonspor'un yedek kulübesinde Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Kerem Şen, Maxi Gomez, Göktan Gürpüz, Doğucan Haspolat, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Tonio Teklic, Enis Destan yer aldı.
Bjelica, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Edin Visca'nın yenine Bardhi'yi 11'de oynattı.
Bordo-mavili ekipte, VavaCars Fatih Karagümrük'ten transfer edilen stoper Rayyan Baniya da ilk kez maç kadrosuna girdi.
GALATASARAY TEHLİKESİ
5. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Sağ kanattan etkili gelen Galatasaray'da Mertens'in çevirdiği topa Angelino ceza sahası dışından vurdu ama top kendi arkadaşına çarpıp dışarı çıktı.
UMUT DOKUNAMADI
7. dkikada hızlı çıkan Trabzonspor'da Trezeguet çok iyi hareketlendi içeri çevirdiği topa Umut Bozok dokunamadı. Bordo-mavililer etkili geldi.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Galatasaray, 20. dakikada penaltı bekledi. Trabzonspor ceza sahasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında yaşanan pozisyon sonrası sarı-kırmızılı takım penaltı itirazında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu karara sert tepki gösterdi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, 23. dakikada öne geçti. Bakasetas'ın orta alanda kaptırdığı topta Kerem topla buluştu ve ara pasla Icardi'yi buldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli golcü, şık bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK!
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, ikinci yarının başında sakatlandı. Trezeguet, 51. dakikada sedyeyle oyundan çıkartıldı. Trabzonspor'da sakatlanan Trezeguet yerine yeni transferi Tonio Teklic oyuna dahil oldu.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Galatasaray, 62. dakikada penaltı bekledi. Bu dakikada Dries Mertens, Stefano Denswil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. Penaltı itirazlarına devam eden Mauro Icardi, sarı kart gördü.
GALATASARAY ATTI, OFSAYT!
Galatasaray, 66. dakikada ikinci golü attı ancak bu gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Sergio Oliveira'nın ceza sahası içinden şutunda Torreira kale ağzında bu topu tamamladı. Uruguaylı futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.
GALATASARAY'DA SAKATLIK
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, mücadelenin 79. dakikasında sakatlık geçirdi. Torreira, saha içinde kısa süren bir tedavinin ardından oyuna devam edemedi ve kenara geldi. Galatasaray'da sakatlanan Torreira yerine 82. dakikada Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.
ICARDI YARARLANAMADI!
Galatasaray, maçın son bölümlerinde Trabzonspor kalesinde etkili oldu. Sarı-kırmızılılarda 85. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Icardi, istediği vuruşu yapamadı ve top dışarıya gitti.
ICARDI'DEN İNANILMAZ KAFA!
Galatasaray, 90+3'te farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Kaan Ayhan'ın ortasına çok iyi yükselen Mauro Icardi, kendisi ve takımının ikinci golünü attı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens soldan bindiren Torreira'ya topu çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Galatasaraylı oyunculara çarpan top yön değiştirerek auta gitti.
23. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Bakasetas'ın atağa çıkarken kaptırdığı topu Kerem tek pasla savunmanın arasından Icardi'nin önüne gönderdi, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0
25. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson arka direkte topa kafayla vurdu, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 üstünlükle noktaladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)