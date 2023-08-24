Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Molde ile karşılaştı. Aker Stadion'da oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Sergio Oliveira, 29. dakikada Mauro Icardi, 90+4. dakikada Midtsjö kaydetti.
Mücadelenin rövanşı 29 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak. Turu geçen taraf Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yaptıkları müsabakanın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-kırmızılılar, Litvanya temsilcisi Zalgiris ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna geldi.
Bu turun ilk maçında deplasmanda Molde ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Trabzonspor maçının ilk 11'inde biri mecburi 2 değişiklik yaptı.
Galatasaray, Molde Stadı'nda yapılan karşılaşmaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu bekledi.
Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde yer alan Lucas Torreira'ya cezası nedeniyle Molde karşısında görev veremedi. Tecrübeli teknik adam, sağ kanatta ise Barış Alper'in yerine Yunus'u oynattı.
TETE İLK KEZ KADRODA
Galatasaray'ın yeni transferi Tete, Molde maçında ilk kez kadroya girdi.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra sarı-kırmızılı takıma imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün UEFA listesine ekletildi.
Karşılaşmanın kadrosunda yer alan Tete, mücadeleye yedeklerde başladı.
TÜRKLERDEN MAÇA YOĞUN İLGİ
Molde-Galatasaray karşılaşmasına Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Müsabakanın yapıldığı yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli Molde Stadı'nda konuk takım için ayrılan bölümde yaklaşık 250 taraftar yer aldı. Bu bölümün dışında Norveç pasaportu bulunan Türk taraftarlar da ev sahibi ekip tribüne girdi.
Maçtan önce Galatasaray forması giymemeleri yönünde uyarılan taraftarlar, buna rağmen karşılaşmaya sarı-kırmızılı formayla geldi. Yaklaşık 500 kişilik bu taraftar grubu, kale arkasındaki bir bölüme alındı. Grupta Galatasaray formalıların yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Türk takımlarının formasını giyenler de dikkati çekti.
ŞEHRİN 3'TE 1'İ MAÇA GELDİ!
Molde şehri nüfusunun yaklaşık 3'te biri statta maçı izledi.
Norveç'in kuzeyindeki yaklaşık 30 bin nüfuslu Molde kentinde yapılan müsabakaya yaklaşık 11 bin kapasiteli Molde Stadı ev sahipliği yaptı.
Tribünler, güvenlik amaçlı boş bırakılan yerler haricinde tamamen doldu.
LINNES OYNAYAMADI
Molde'nin milli futbolcusu Martin Linnes, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyemedi.
2016-2021 arasında sarı-kırmızılı takımda top koşturan ve taraftarlarda güzel izler bırakarak eski takımı Molde'ye dönen Linnes, dün yapılan antrenmanda darbe aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, play-off turunun ilk maçında sahaya çıkamadı.
Norveç temsilcisinde forvet oyuncusu Veton Berisha da sakatlığı nedeniyle maçta takımını yalnız bıraktı.
MOLDE 8. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ!
Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunu Breivik ortayı yaptı. İçerde iyi yükselen Ellingsen düzgün bir kafa vuruşuyla takımını önde geçirdi.
MOLDE ÜST ÜSTE ATAKLAR BULDU
Molde ilk yarıda attığı gol sonrası Galatasaray kalesini sık sık yoklasa da sarı kırmızılı takımın savunması farkın artmasına izin vermedi.
OLIVERIRA İLE EŞİTLİK GELDİ!
Galatasaray'ın ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta Sergio Oliveira kaleye gönderdi. Savunmaya çarpan top kalecinin sağından ağlarla buluştu.
ICARDI'DEN ŞIK GOL!
Yunus Akgün'ün sağdan ceza sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Mauro Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
G.SARAY ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU AMA İPTAL EDİLDİ!
Galatasaray, Yunus Akgün ile farkı 3'e çıkarsa da pozisyon öncesi Mertens'in Bjornbak'a yaptığı faul sebebiyle gol geçersiz sayıldı.
G.SARAY PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray, rakip ceza sahası içinde penaltı bekledi ama hakem beyaz noktayı göstermedi. Yunus ceza sahası içine girmek isterken top rakibi Haugen'e çarptı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi.
Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için VAR izlemesi yapıldı. Hakem Anthony Taylor pozisyonu izlese de Molde lehine karar verdi.
MOLDE EŞİTLİĞİ YAKALADI!
Knudtzon'un sağdan arka direğe gönderdiği topa o bölgede kendini unutturan Haugen düzgün bir vuruş yaptı ve takımı adına eşitliği getiren golü attı.
GALATASARAY, YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Barış Alper'in indirdiği topta ağır kalan savunmanın arkasına günün etkili ismi Icardi iyi kaçtı. Hem sağındaki Fredrik Midtsjö'yü gördü. Norveçli oyuncu düzgün bir vuruşla topu boş ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Eikrem'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda top üstten auta gitti.
8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağdan Breivik'in kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Ellingsen'in kafayla vurduğu top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
13. dakikada sağdan kanattan atağa katılan Knudtzon'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Eikrem'in vuruşunda kaleci Muslera uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği buldu. Yunus'un ceza sahası yayı gerisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Portekizli oyuncunun vuruşunda baraja çarpan meşin yuvarlak kaleci Karlstrom'ü yanıltarak ağlara gitti: 1-1.
29. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un uzun oynadığı pasa hareketlenen Icardi, altıpasın sağ çaprazına gelen topa bekletmeden sağ ayağıyla vole vurdu. Açı dar olmasına rağmen meşin yuvarlak kaleci Karlstrom'un elleri arasından filelerle buluştu: 1-2.
40. dakikada Angelino'nun derinlemesine gönderdiği pasta Icardi, ceza sahası içi sol çaprazda aldığı meşin yuvarlağı topukla şık bir şekilde Mertens'in önüne bıraktı. Belçikalı futbolcunun kalecinin üzerinden aşırttığı top, az farkla yandan auta çıktı.
43. dakikada Galatasaray'ın golü Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
45+3. dakikada sol kanatta kaptırılan topla çaprazdan ceza sahasına giren Breivik'in sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Yunus ile ikili mücadeleye giren Haugen, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Yunus, pozisyonda rakibinin elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen İngiliz hakem Taylor, kararını değiştirmedi.
56. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Sağ kanattan atağa katılan Knudtzon'un ortasında arka direğe açılan topa Haugen gelişine vurdu. Yerden seken topa Abdülkerim çizgi üzerinde müdahale etse de gole engel olamadı: 2-2.
73. dakikada Haugen'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Boey'un müdahale ettiği top az farkla kornere gitti.
Aynı dakika içinde Eikrem'in sağdan kullandığı kornerde top altıpas içinde Ellingsen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
90+3. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan ve bir rakibini geçen Icardi, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldız, uygun durumdaki Midtsjö'ye pasını aktarırken, Norveçli futbolcu topu boş kaleye yuvarladı: 2-3.
Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Molde
Hakemler: Anthony Taylor, Stuart Burt, Lee Betts (İngiltere)
Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen (Dk. 69 Kaasa), Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Wolff Eikrem (Dk. 78 Kitolano)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu (Dk. 82 Midtsjö), Oliveira (Dk. 70 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 82 Tete), Mertens (Dk. 59 Kerem Demirbay), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Barış Alper Yılmaz), Icardi
Goller: Dk. 8 Ellingsen, Dk. 56 Haugen (Molde), Dk. 25 Oliveira, Dk. 29 Icardi, Dk. 90+3 Midtsjö (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 39 Mannsverk, Dk. 80 Haugan, Dk. 86 Breivik (Molde), Dk. 85 Angelino (Galatasaray)
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Sergio Oliveira, 29. dakikada Mauro Icardi, 90+4. dakikada Midtsjö kaydetti.
Mücadelenin rövanşı 29 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak. Turu geçen taraf Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yaptıkları müsabakanın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-kırmızılılar, Litvanya temsilcisi Zalgiris ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna geldi.
Bu turun ilk maçında deplasmanda Molde ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Trabzonspor maçının ilk 11'inde biri mecburi 2 değişiklik yaptı.
Galatasaray, Molde Stadı'nda yapılan karşılaşmaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu bekledi.
Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde yer alan Lucas Torreira'ya cezası nedeniyle Molde karşısında görev veremedi. Tecrübeli teknik adam, sağ kanatta ise Barış Alper'in yerine Yunus'u oynattı.
TETE İLK KEZ KADRODA
Galatasaray'ın yeni transferi Tete, Molde maçında ilk kez kadroya girdi.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra sarı-kırmızılı takıma imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün UEFA listesine ekletildi.
Karşılaşmanın kadrosunda yer alan Tete, mücadeleye yedeklerde başladı.
TÜRKLERDEN MAÇA YOĞUN İLGİ
Molde-Galatasaray karşılaşmasına Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Müsabakanın yapıldığı yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli Molde Stadı'nda konuk takım için ayrılan bölümde yaklaşık 250 taraftar yer aldı. Bu bölümün dışında Norveç pasaportu bulunan Türk taraftarlar da ev sahibi ekip tribüne girdi.
Maçtan önce Galatasaray forması giymemeleri yönünde uyarılan taraftarlar, buna rağmen karşılaşmaya sarı-kırmızılı formayla geldi. Yaklaşık 500 kişilik bu taraftar grubu, kale arkasındaki bir bölüme alındı. Grupta Galatasaray formalıların yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Türk takımlarının formasını giyenler de dikkati çekti.
ŞEHRİN 3'TE 1'İ MAÇA GELDİ!
Molde şehri nüfusunun yaklaşık 3'te biri statta maçı izledi.
Norveç'in kuzeyindeki yaklaşık 30 bin nüfuslu Molde kentinde yapılan müsabakaya yaklaşık 11 bin kapasiteli Molde Stadı ev sahipliği yaptı.
Tribünler, güvenlik amaçlı boş bırakılan yerler haricinde tamamen doldu.
LINNES OYNAYAMADI
Molde'nin milli futbolcusu Martin Linnes, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyemedi.
2016-2021 arasında sarı-kırmızılı takımda top koşturan ve taraftarlarda güzel izler bırakarak eski takımı Molde'ye dönen Linnes, dün yapılan antrenmanda darbe aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, play-off turunun ilk maçında sahaya çıkamadı.
Norveç temsilcisinde forvet oyuncusu Veton Berisha da sakatlığı nedeniyle maçta takımını yalnız bıraktı.
MOLDE 8. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ!
Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunu Breivik ortayı yaptı. İçerde iyi yükselen Ellingsen düzgün bir kafa vuruşuyla takımını önde geçirdi.
MOLDE ÜST ÜSTE ATAKLAR BULDU
Molde ilk yarıda attığı gol sonrası Galatasaray kalesini sık sık yoklasa da sarı kırmızılı takımın savunması farkın artmasına izin vermedi.
OLIVERIRA İLE EŞİTLİK GELDİ!
Galatasaray'ın ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta Sergio Oliveira kaleye gönderdi. Savunmaya çarpan top kalecinin sağından ağlarla buluştu.
ICARDI'DEN ŞIK GOL!
Yunus Akgün'ün sağdan ceza sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Mauro Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
G.SARAY ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU AMA İPTAL EDİLDİ!
Galatasaray, Yunus Akgün ile farkı 3'e çıkarsa da pozisyon öncesi Mertens'in Bjornbak'a yaptığı faul sebebiyle gol geçersiz sayıldı.
G.SARAY PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray, rakip ceza sahası içinde penaltı bekledi ama hakem beyaz noktayı göstermedi. Yunus ceza sahası içine girmek isterken top rakibi Haugen'e çarptı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi.
Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için VAR izlemesi yapıldı. Hakem Anthony Taylor pozisyonu izlese de Molde lehine karar verdi.
MOLDE EŞİTLİĞİ YAKALADI!
Knudtzon'un sağdan arka direğe gönderdiği topa o bölgede kendini unutturan Haugen düzgün bir vuruş yaptı ve takımı adına eşitliği getiren golü attı.
GALATASARAY, YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Barış Alper'in indirdiği topta ağır kalan savunmanın arkasına günün etkili ismi Icardi iyi kaçtı. Hem sağındaki Fredrik Midtsjö'yü gördü. Norveçli oyuncu düzgün bir vuruşla topu boş ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Eikrem'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda top üstten auta gitti.
8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağdan Breivik'in kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Ellingsen'in kafayla vurduğu top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
13. dakikada sağdan kanattan atağa katılan Knudtzon'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Eikrem'in vuruşunda kaleci Muslera uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği buldu. Yunus'un ceza sahası yayı gerisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Portekizli oyuncunun vuruşunda baraja çarpan meşin yuvarlak kaleci Karlstrom'ü yanıltarak ağlara gitti: 1-1.
29. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un uzun oynadığı pasa hareketlenen Icardi, altıpasın sağ çaprazına gelen topa bekletmeden sağ ayağıyla vole vurdu. Açı dar olmasına rağmen meşin yuvarlak kaleci Karlstrom'un elleri arasından filelerle buluştu: 1-2.
40. dakikada Angelino'nun derinlemesine gönderdiği pasta Icardi, ceza sahası içi sol çaprazda aldığı meşin yuvarlağı topukla şık bir şekilde Mertens'in önüne bıraktı. Belçikalı futbolcunun kalecinin üzerinden aşırttığı top, az farkla yandan auta çıktı.
43. dakikada Galatasaray'ın golü Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
45+3. dakikada sol kanatta kaptırılan topla çaprazdan ceza sahasına giren Breivik'in sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Yunus ile ikili mücadeleye giren Haugen, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Yunus, pozisyonda rakibinin elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen İngiliz hakem Taylor, kararını değiştirmedi.
56. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Sağ kanattan atağa katılan Knudtzon'un ortasında arka direğe açılan topa Haugen gelişine vurdu. Yerden seken topa Abdülkerim çizgi üzerinde müdahale etse de gole engel olamadı: 2-2.
73. dakikada Haugen'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Boey'un müdahale ettiği top az farkla kornere gitti.
Aynı dakika içinde Eikrem'in sağdan kullandığı kornerde top altıpas içinde Ellingsen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
90+3. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan ve bir rakibini geçen Icardi, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldız, uygun durumdaki Midtsjö'ye pasını aktarırken, Norveçli futbolcu topu boş kaleye yuvarladı: 2-3.
Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Molde
Hakemler: Anthony Taylor, Stuart Burt, Lee Betts (İngiltere)
Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen (Dk. 69 Kaasa), Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Wolff Eikrem (Dk. 78 Kitolano)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu (Dk. 82 Midtsjö), Oliveira (Dk. 70 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 82 Tete), Mertens (Dk. 59 Kerem Demirbay), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Barış Alper Yılmaz), Icardi
Goller: Dk. 8 Ellingsen, Dk. 56 Haugen (Molde), Dk. 25 Oliveira, Dk. 29 Icardi, Dk. 90+3 Midtsjö (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 39 Mannsverk, Dk. 80 Haugan, Dk. 86 Breivik (Molde), Dk. 85 Angelino (Galatasaray)