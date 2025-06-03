Galatasaray'ın Pavlovic aşkı! Yeniden devreye girdiler!

Galatasaray, 24 yaşındaki savunmacı Strahinja Pavlovic'i Şampiyonlar Ligi kozu ile renklerine katmayı planlıyor.

calendar 03 Haziran 2025 13:38
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Pavlovic aşkı! Yeniden devreye girdiler!
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Şampiyon Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar, İtalya Ligi ekiplerinden Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic'i transfer etmek için yeniden kolları sıvadı.

Galatasaray, daha önce 24 yaşındaki yıldız futbolcuyla masaya oturmuş ancak sonuç alamamıştı. Galatasaray Yönetimi bu kez Şampiyonlar Ligi kozunu devreye soktu. Milan bu sezon Devler Ligi'nde boy gösteremeyecek.



PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılılar da bu kozu kullanarak transferi bitirmeye çalışacak. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Pavlovic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Yıldız futbolcu, 2024 yılında Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 35 maçta görev alan Sırp savunmacı, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

44 kez Sırbistan Milli Takım formasını giyen Strahinja Pavlovic, 4 kez fileleri havalandırmayı başardı. Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, Pavlovic ile savunma hattını güçlendirmek istiyor. 


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