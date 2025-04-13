Galatasaray'ın mükemmel 3'lüsü!

Orta sahada Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina üçlüsünün performansı dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe derbisinden sonra Samsunspor deplasmanında da üç ismin başarısı göze çarptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın mükemmel 3'lüsü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2025 12:56
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da orta sahada üç isim öne çıkıyor. 

Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinden sonra Samsunspor deplasmanında görevlendirdiği Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina üçlüsünün performansı tam not aldı.

Fenerbahçe'ye karşı kupada 2-1'lik galibiyet alan Aslan'da Okan Buruk, bu üç isimden verim almayı başarmıştı.

Kadıköy'deki zaferin ardından Samsunspor deplasmanında da orta sahada aynı üçlü görev aldı. 2-0'lık galibiyette de Saray, Torreira ve Lemina üçlüsü, alkışları topladı. 

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery