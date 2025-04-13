Galatasaray'ın mükemmel 3'lüsü!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da orta sahada üç isim öne çıkıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinden sonra Samsunspor deplasmanında görevlendirdiği Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina üçlüsünün performansı tam not aldı.
Fenerbahçe'ye karşı kupada 2-1'lik galibiyet alan Aslan'da Okan Buruk, bu üç isimden verim almayı başarmıştı.
Kadıköy'deki zaferin ardından Samsunspor deplasmanında da orta sahada aynı üçlü görev aldı. 2-0'lık galibiyette de Saray, Torreira ve Lemina üçlüsü, alkışları topladı.
Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinden sonra Samsunspor deplasmanında görevlendirdiği Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina üçlüsünün performansı tam not aldı.
Fenerbahçe'ye karşı kupada 2-1'lik galibiyet alan Aslan'da Okan Buruk, bu üç isimden verim almayı başarmıştı.
Kadıköy'deki zaferin ardından Samsunspor deplasmanında da orta sahada aynı üçlü görev aldı. 2-0'lık galibiyette de Saray, Torreira ve Lemina üçlüsü, alkışları topladı.